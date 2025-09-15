Сийярто: Венгрия выступает против разделения мира на блоки

Венгрия выступает решительно против разделения мира на блоки и хочет восстановления нормального взаимодействия между Западом и Востоком. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в ходе 69-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Если мы посмотрим на векторы всех происходящих конфликтов, мы увидим, что эти векторы указывают в одном направлении. И одно и то же направление очень опасно. Это путь к новому разделению мира на блоки. И мы, венгры, категорически против этого в силу нашей географии и нашего исторического опыта. Учитывая это, мы крайне заинтересованы в восстановлении цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", - подчеркнул он.