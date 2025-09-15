Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»

Россия достаточно осторожно подходила к подготовке и проведению оборонительных учений «Запад - 2025». Цель учений отражение врага на границе Союзного государства России и Белоруссии. Раньше такие учения проходили с участием гораздо большего количества войск. Сейчас участвовало всего 8,5 тысяч военнослужащих, и сами учения намерено были отодвинуты от белорусской границы. Пригласили наблюдателей, причем даже из недружественных стран.

Несмотря на это, Польша все равно закрыла границы с Белоруссией и организовала собственные учения, в которых, кстати, задействовала в четыре раза больше военных.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

