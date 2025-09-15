Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
Военный эксперт Дандыкин: польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05

Появление над территорией Польши якобы российских БПЛА – это провокация, инспирированная спецслужбами Украины. Различных провокаций с начала СВО было уже достаточно много. Чем хуже у Украины будет ситуация на фронтах, тем больше таких провокаций можно ожидать. Главное желание Киева, помимо денег и вооружений, - втянуть в конфликт НАТО и ближайшие страны.

Показательна реакция западных стран на это событие. Поляки запросили введение в действие четвертого пункта устава НАТО, но о пятом – даже речи не было. Еще важнее то, что все произошедшее никак не впечатлило Дональда Трампа и США. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ac08718a5217fcf26020e7e3ad550b22/

 

