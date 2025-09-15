Фильм "Дракула" Люка Бессона стал лидером кинопроката в России

Кинофильм "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025) французского режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат России и СНГ, собрав 112,1 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит данные портал kinobusiness.com за 11-14 сентября.

Картина рассказывает историю любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Главные роли исполнили Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.

На второй строчке рейтинга расположился мультфильм "Зверопоезд" (Falcon Express, 2025), собрав 51,5 млн рублей за выходные.

Третьим стал триллер "Вниз" с Егором Кридом в главной роли, собрав 26,5 млн рублей за минувший уик-энд.

Аниме "Истребитель демонов: бесконечная крепость" (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen, 2025), просмотр которого недоступен в России и Белоруссии, оказался на втором месте в странах СНГ, собрав 55,5 млн рублей.