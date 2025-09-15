Из 18 населенных пунктов Днепропетровской области объявлена эвакуация

Из 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация. Об этом информировало издание "Страна", ссылаясь на днепропетровскую областную военную администрацию.

Сообщается, что эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.

Согласно данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское в Днепропетровской области. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, российские войска расширили плацдарм и буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга Донецкой Народной Республики.