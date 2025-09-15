Лукашенко: недружественная политика Запада становится откровенной агрессией

Недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии перерастает в откровенно агрессивную - подтверждением этому стало минирование Польшей и странами Балтии границы с Белоруссией. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу "Разведчик".

"Подобные заявления - лицо единой политики Запада в отношении Беларуси и России. Прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а на Западе до сих пор воспринимают наши страны и их братский союз как угрозу. Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы защитные меры. Одна из них - минирование границы с Беларусью. Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную", - указал он.

По мнению белорусского лидера, такие действия балтийских соседей вряд ли будут способствовать безопасности и стабильности в регионе.

"Зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считаные минуты? Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а кому от этого лучше? Такое безумство, прежде всего, опасно для самих же инициаторов. В зону риска попадают жители приграничья, страдают животные", - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что бюджет Польши, Латвии и Литвы на оборонные расходы уже приближается к 5% и за все это приходится платить гражданам этих стран. "Простые люди все понимают и выступают против этих опасных авантюр", - добавил глава белорусского государства.