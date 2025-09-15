Причина демонстраций в Лондоне – бытовая преступность мигрантов

В акции протеста Unite the Kingdom ("Объедини королевство") против нелегальной миграции, устроенной 13 сентября в Лондоне крайне правыми движениями, приняли участие от 110 до 150 тыс. человек.

По свидетельству полиции, это "значительно превысило оценки организаторов". Стычки с правоохранителями, во время которых их пинали, били кулаками и забрасывали различными предметами, произошли, когда полиция стала останавливать демонстрантов, пытавшихся пройти на акцию альтернативными путями, выходя за пределы определенной для демонстраций зоны.

На месте были задержаны 25 человек, начато расследование с целью задержать других нарушителей порядка, которые попали на полицейские видеокамеры.

Акция протеста была устроена основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном. Обращаясь к толпе сторонников, он предупредил, что "революция началась". К демонстрантам по видеосвязи обратился Илон Маск. Он призвал распустить британский парламент и бороться с насилием.

Параллельно в Лондоне прошла еще одна акция протеста - в поддержку миграции. В ней приняли участие около 5 тыс. человек. Демонстранты дошли до центра с лозунгами против расизма и повестки крайне правых движений. Однако приблизиться друг к другу обоим движениям не дала полиция, установив нейтральную зону между ними.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что «прошедшие митинги - это очень серьезное событие для Великобритании. Но я не назвал бы эти митинги националистическими. Народ устал от издержек неконтролируемой миграции, устал от бытовой преступности, поножовщины, изнасилований и педофилии, и от того, что власти с этим ничего не делают. Мало того, в Великобритании узаконено прецедентное право шариата, полиция не контролирует целые районы, там действуют шариатские суды, потому, что для исламских стран это нормально, а на туманном Альбионе они смотрятся странно, как инородное тело, но они там работают. Кроме того количество терактов за последние годы превысило все мыслимые и не мыслимые масштабы. Поэтому главное, из-за чего сотни тысяч человек вышли на улицы, это усталость от бытовой преступности, которую вызвала неконтролируемая миграция. И еще один момент - мэрами более чем десятка городов включая Лондон, стали выходцы из Пакистана. Притом, что выходцев из Пакистана там конечно много, но их не настолько много, чтобы их представители были мэрами Лондона, Бирмингема, Лидса, Шеффилда и т. д. Кроме того министром внутренних дел то есть человеком отвечающим за миграцию стала мусульманка из Пакистана, которая присягу приносила на Коране».

По словам эксперта, «партии, которые выступают за сохранение своего лица и прекращения неконтролируемой миграции, вырастут в популярности. Да, «Партия реформ» Фараджа уже победила на местных выборах в этом году, это первый звонок. А сейчас поднимается «Британская Национальная Партия». Она - более жесткая, чем партия Фараджа - организовала митинг. А г-н Робинсон не сторонник Фараджа. Это еще более жесткий политик. Стармер в ответ промямлил, что он не позволит. Но и в прошлом году он стал арестовывать активных участников недовольств и перекладывать с больной головы на здоровую. Это полный отрыв власти от народа, полное непонимание того, почему народ вышел на улицу. А причина, прошу это подчеркнуть еще раз, бытовая преступность».