Рубио заявил, что международное признание Палестины придаст уверенности ХАМАС

Американская администрация считает символичным международное признание государственности Палестины, которое, по мнению Вашингтона, придаст больше уверенности радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Рубио попросили прокомментировать признание государственности Палестины рядом стран перед сессией Генассамблеи ООН. "Все эти действия, которые предпринимают различные страны в ООН, прежде всего, в значительной степени обусловлены их внутренней политикой. Кроме того, они носят преимущественно символический характер. Они не оказывают совершенно никакого влияния на приближение нас к созданию Государства Палестина. Единственное их влияние состоит в том, что они придают ХАМАС еще больше уверенности", - указал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль в вопросе нейтрализации ХАМАС. "Вы можете рассчитывать на нашу неизменную поддержку и приверженность делу достижения этой цели", - заверил он. По словам Рубио, ХАМАС "должен перестать существовать в качестве вооруженной силы, которая может нести угрозу миру и безопасности в регионе".

В конце июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера распространила заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сентябрьской сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. СССР, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.