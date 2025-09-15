Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений
15 сентября 2025
Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений
© EPA/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание, что в стране отмечается рост пророссийских настроений и снижение поддержки Украины. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

"Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине", - указал Туск.

По его словам, задачей польских политиков является сдерживание этой волны.

