Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание, что в стране отмечается рост пророссийских настроений и снижение поддержки Украины. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

"Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине", - указал Туск.

По его словам, задачей польских политиков является сдерживание этой волны.