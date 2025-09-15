Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
© EPA/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС
Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание, что в стране отмечается рост пророссийских настроений и снижение поддержки Украины. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.
"Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине", - указал Туск.
По его словам, задачей польских политиков является сдерживание этой волны.