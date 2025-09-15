Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение

В начале сентября 2025 года Госдепартамент США уведомил европейские страны о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании в области борьбы с иностранными дезинформационными кампаниями.

Эти меморандумы, подписанные администрацией Байдена в 2024 году под руководством Центра глобального взаимодействия, были направлены на противодействие дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.

Комиссия по коммуникациям, созданная в 2011 году для борьбы с пропагандой терроризма, а затем и с иностранной дезинформацией, была закрыта в декабре 2024 года, а её функции были переданы Государственному департаменту.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев поясняет в этой связи, что «Трамп считает, что любое такое соглашение ограничивает его свободу в действиях в информационном пространстве. А поскольку у него отношения с Европой, мягко говоря, не доброе, то ограничивать себя какими-то позициями Европы он не считает необходимым».

Эксперт также подчеркнул, что «этот шаг не означает, что США ослабят конфронтационный тон в отношении России. Да, периодически они будут ослаблять риторику, и вообще это тактика Трампа, то душить в объятиях, то начинать угрожать санкциями. Стиль и метод у него такой. Но это не будет связано с выходом из этого соглашения. Скорее сам выход из соглашения связан с тем, что нужно периодически менять тональность, и это удобно делать без таких соглашений».