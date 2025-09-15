Президент РФ призвал стремиться опережать динамику глобальной экономики

Темпы роста российской экономики должны опережать мировую динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от ситуации в экономике России. И здесь нами определена главная цель, а именно - обеспечить необходимые для этого темпы роста", - указал глава государства.

Он отметил, что российская экономика должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой. "Российская экономика должна стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - заключил президент.