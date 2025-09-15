Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции и становиться супер-Спартой

Израиль в условиях усиливающегося международного давления должен готовиться к изоляции. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время конференции в Минфине страны, сообщает портал Ynet.

"Мы должны будем все больше приспосабливаться к экономике с элементами автаркии, переходу к режиму максимального самообеспечения", - отметил он, признав, что Израиль теперь имеет дело с "новой и непростой дипломатической реальностью" на международной арене.

"Я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность будет заблокирована. Нам придется развивать отечественную оборонную промышленность", - указал глава правительства.

По его словам, одной из причин этого являются ситуация в Западной Европе, где мусульманские меньшинства оказывают давление на власти своих стран из-за палестино-израильского конфликта, и действия Катара и Китая, которые якобы ведут против Израиля информационную войну с применением новейших технологий. "Китай и Катар вкладывают огромные суммы в искусственный интеллект, и у них больше власти, чем у традиционных СМИ. А традиционные СМИ присоединяются к международным меньшинствам. Это толкает нас в изоляцию. Нам придется этому противостоять", - подчеркнул Нетаньяху.

Он считает, что Израиль мог бы с этим справиться, оперевшись на внутренние ресурсы и посмотрев на примеры древнегреческих городов-государств. "У нас нет выбора. Нам нужно будет стать Афинами и супер-Спартой. По меньшей мере в ближайшие годы нам придется иметь дело с этими попытками изоляции. То, что работало до сих пор, теперь работать не будет", - заключил политик.