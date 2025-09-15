Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 сентября 2025 / 22:16
КОТИРОВКИ
USD
15/09
84.3798
EUR
15/09
99.3304
Новости часа
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
Москва
15 сентября 2025 / 22:16
Котировки
USD
15/09
84.3798
0.0000
EUR
15/09
99.3304
0.0000
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
15 сентября 2025 / 19:15
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября текущего года, обновив исторический максимум.

По состоянию на 16:40 мск, стоимость золота составляла $3 701,2 за тройскую унцию (+0,48%). К 18:58 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $3 722,2 за тройскую унцию (+1,05%), свидетельствуют данные площадки.

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:59
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
20:46
Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
20:32
В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО
20:15
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
19:57
Путин: усилия по снижению инфляции в России имеют результат
19:45
Захарова отметила колоссальный спрос на посещение Китая у граждан РФ
19:15
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
18:59
Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции и становиться супер-Спартой
18:43
Президент РФ призвал стремиться опережать динамику глобальной экономики
18:30
Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения