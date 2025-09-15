Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября текущего года, обновив исторический максимум.

По состоянию на 16:40 мск, стоимость золота составляла $3 701,2 за тройскую унцию (+0,48%). К 18:58 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $3 722,2 за тройскую унцию (+1,05%), свидетельствуют данные площадки.