Захарова отметила колоссальный спрос на посещение Китая у граждан РФ

Со стороны российских граждан наблюдается колоссальный спрос на посещение Китая, безвизовый режим открывает новый этап контактов. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству ТАСС.

"Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайского руководства по введению безвизового режима для определенной категории граждан России сроком на 30 дней. Это, прежде всего, касается туристов, людей, которые посещают знакомых, друзей и так далее. При этом это не относится к сфере журналистики, другим категориям. Там визы остаются. Но это позволяет посещать Китай в туристических целях. Я могу подтвердить, что в последние годы был колоссальный спрос на посещение Китая", - указала Захарова.

С 15 сентября вступил в силу безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.