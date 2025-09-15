Путин: усилия по снижению инфляции в России имеют результат

Российские власти снижают инфляцию, и тенденция уже достаточно выраженная. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе - 8,1%. А сегодня траектория снижения инфляции - ниже прогнозов правительства и Банка России. Другими словами, усилия по снижению инфляции демонстрируют результат", - отметил глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно сказывалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост.