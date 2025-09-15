Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 сентября 2025 / 22:16
КОТИРОВКИ
USD
15/09
84.3798
EUR
15/09
99.3304
Новости часа
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
Москва
15 сентября 2025 / 22:16
Котировки
USD
15/09
84.3798
0.0000
EUR
15/09
99.3304
0.0000
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Геополитика
Интеграция
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
15 сентября 2025 / 20:15
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
© Grand Warszawski/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Китай поддержит присоединение Польши к Группе двадцати (G20), если такое предложение появится на повестке объединения. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский по итогам встречи глав дипломатических ведомств двух стран Радослава Сикорского и Ван И в Варшаве.

"Прозвучало заявление с китайской стороны, что, когда появится предложение о вступлении Польши в G20, Китай его поддержит", - сказал он в ходе брифинга, передает телеканал TVP Info.

В начале сентября Сикорский информировал о том, что Варшава попросила Вашингтон пригласить ее в "двадцатку". На следующий день президент США Дональд Трамп направил приглашение польскому лидеру Каролю Навроцкому на саммит объединения, который пройдет в 2026 году в Майами.

Группа двадцати была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Членами G20 являются 19 государств (наряду со странами - учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз. 

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:59
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
20:46
Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
20:32
В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО
20:15
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
19:57
Путин: усилия по снижению инфляции в России имеют результат
19:45
Захарова отметила колоссальный спрос на посещение Китая у граждан РФ
19:15
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
18:59
Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции и становиться супер-Спартой
18:43
Президент РФ призвал стремиться опережать динамику глобальной экономики
18:30
Туск отметил, что в Польше растет волна пророссийских настроений
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения