МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20

Китай поддержит присоединение Польши к Группе двадцати (G20), если такое предложение появится на повестке объединения. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский по итогам встречи глав дипломатических ведомств двух стран Радослава Сикорского и Ван И в Варшаве.

"Прозвучало заявление с китайской стороны, что, когда появится предложение о вступлении Польши в G20, Китай его поддержит", - сказал он в ходе брифинга, передает телеканал TVP Info.

В начале сентября Сикорский информировал о том, что Варшава попросила Вашингтон пригласить ее в "двадцатку". На следующий день президент США Дональд Трамп направил приглашение польскому лидеру Каролю Навроцкому на саммит объединения, который пройдет в 2026 году в Майами.

Группа двадцати была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Членами G20 являются 19 государств (наряду со странами - учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.