Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Общество
В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО
15 сентября 2025 / 20:32
© ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
Правоохранители задержали второго, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО 1 сентября Ивана Корюкова. Об этом со ссылкой на силовые структуры региона сообщает ТАСС.
1 сентября два арестанта совершили побег из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге. Согласно информации Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сбежавшие были объявлены в федеральный розыск.
Ночью 8 сентября один из сбежавших - Александр Черепанов - был задержан. Сопротивления он не оказал.