В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО

Правоохранители задержали второго, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО 1 сентября Ивана Корюкова. Об этом со ссылкой на силовые структуры региона сообщает ТАСС.

1 сентября два арестанта совершили побег из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге. Согласно информации Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сбежавшие были объявлены в федеральный розыск.

Ночью 8 сентября один из сбежавших - Александр Черепанов - был задержан. Сопротивления он не оказал.