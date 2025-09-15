Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что международное признание Палестины не будет иметь результатов, если при этом в отношении Израиля не будут применены жесткие санкции.

"Несомненно, заявления ряда стран о намерении признать государство Палестина являются позитивным шагом. Это следовало делать еще раньше. Однако такие шаги вряд ли принесут результаты, если они не будут подкреплены жесткими санкциями против Израиля", - сказал он в Дохе, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Турецкий лидер также отметил, что после израильской атаки на представителей ХАМАС в Катаре "теперь уже не подлежит сомнению тот факт, что главная цель правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - продолжать резню и геноцид в Палестине, а с другой стороны - втянуть весь регион в пучину нестабильности".

По его словам, "у властей еврейского государства террористический менталитет, подпитываемый кровопролитием и хаосом". "Этот менталитет открыто нарушает устав ООН, международное право и бьет по основанной на правилах международной системе из-за безнаказанности за эти преступления", - подчеркнул Эрдоган.