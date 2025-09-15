Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 сентября 2025 / 23:48
15 сентября 2025 / 20:23
15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:01
Экономика
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
15 сентября 2025 / 20:59
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
© ТАСС

Российские власти ставили перед собой задачу пройти по "острому лезвию", сохранив макроэкономическую стабильность и не переохладить экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

По его словам, важно пройти процесс так, чтобы не подорвать макроэкономическую политику, не переохладить и не заморозить экономику. "Необходимо пройти по такому острому лезвию", - указал глава государства.

Он обратил внимание, что вопрос уже поднимали в 2024 году. "Мы с вами обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности", - напомнил президент.

Он отметил, что власти соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее "мягкой посадке".

Вместе с тем Путин заметил, что в июле ВВП России прибавил 0,4% в годовом выражении, а за первые семь месяцев текущего года рост составил 1,1%.

"Это то, чего мы хотели? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Конечно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности с учетом взвешенной политики Центробанка", - добавил он. 

