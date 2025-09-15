Бессент: США без Европы не введут пошлины против КНР за покупку нефти у РФ

Соединенные Штаты не будет вводить дополнительные пошлины в отношении продукции из Китая из-за закупок российской нефти, если аналогичные меры не примут европейские союзники Вашингтона. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть и мы не станем действовать без европейцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, введет ли вашингтонская администрация пошлины в отношении КНР.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить жесткие санкции против России, если все члены НАТО будут действовать сообща и откажутся от закупок российской нефти. По его словам, продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".

Вместе с тем американский лидер призвал страны НАТО ввести импортные пошлины в отношении Китая в размере 50-100%. Он считает, что это будет способствовать завершению украинского кризиса, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.