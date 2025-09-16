Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
15 сентября 2025 / 20:23
15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:01
Общество
Общество
ФСБ в Новосибирске задержала причастная к диверсии на Транссибе
16 сентября 2025 / 10:19
ФСБ в Новосибирске задержала причастная к диверсии на Транссибе
© ОАО "РЖД"/ТАСС

В Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по указанию украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС. 

"Федеральной службой безопасности РФ в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

По информации ЦОС, в августе текущего года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. "Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения", - указали в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. 

11:17
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком
10:59
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
10:37
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
10:19
ФСБ в Новосибирске задержала причастная к диверсии на Транссибе
21:17
Бессент: США без Европы не введут пошлины против КНР за покупку нефти у РФ
20:59
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
20:46
Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
20:32
В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО
20:15
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
19:57
Путин: усилия по снижению инфляции в России имеют результат
Все новости
