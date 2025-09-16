ФСБ в Новосибирске задержала причастная к диверсии на Транссибе

В Новосибирске задержали женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по указанию украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности РФ в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

По информации ЦОС, в августе текущего года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. "Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения", - указали в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.