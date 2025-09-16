Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 13:31
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
Москва
16 сентября 2025 / 13:31
15 сентября 2025 / 20:23
15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:01
Общество
Общество
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
16 сентября 2025 / 10:37
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Греция вместе с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала инициативу Евросоюза о применении новых ограничений в отношении выдачи виз гражданам РФ. Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

Как отмечается, Греция впервые с 2022 года, когда начались военные действия на Украине, заблокировала решение сообщества о неблагоприятных для России правилах. "В частности, она воздержалась от введения ограничений на получение виз для россиян. Эти ограничения привели бы к катастрофическим последствиям для туризма в регионах, где еще есть российские туристы, например на Ионических островах", - указывается в материале.

По данным издания, россияне тратят в среднем €1 300 в день, в то время как средний турист тратит €567. До 2015 года российские туристы тратили около €900, при этом средний турист тогда оставлял в Греции около €600.

Согласно публикации, если не будут выдаваться долгосрочные визы, то вместе с туризмом существенно пострадает и русская община в Греции. Россия также примет встречные меры в отношении греков, что повлечет за собой дальнейшее резкое падение экспорта. Вместе с Грецией вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. При этом Кипр, 10% жителей которого имеют паспорт РФ, не воспользовался правом вето. 

