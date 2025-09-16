Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России

США рассчитывают, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции в отношении России. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио при общении с журналистами перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

"Если президент США Дональд Трамп каким-то образом откажется от участия в мирном урегулировании на Украине или введет санкции против России и скажет: "С меня хватит", - то в мире не останется никого, кто мог бы выступить в качестве посредника. Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, так как это на самом деле плохо", - отметил он.

Вместе с тем Рубио указал, что американский лидер "не намерен так просто отказаться от этой роли" посредника в урегулировании на Украине. "На восстановление Украины уйдет целое поколение. Он хочет, чтобы война закончилась и чтобы США могли сыграть в этом свою роль. Он единственный лидер в мире, который может вести переговоры как с Украиной, Европой, так и с Россией", - полагает госсекретарь.