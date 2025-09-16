Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 13:32
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
Москва
16 сентября 2025 / 13:32
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Антироссийские санкции США
Политика
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
16 сентября 2025 / 10:59
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
© Сергей Фадейчев/ТАСС

США рассчитывают, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции в отношении России. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио при общении с журналистами перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

"Если президент США Дональд Трамп каким-то образом откажется от участия в мирном урегулировании на Украине или введет санкции против России и скажет: "С меня хватит", - то в мире не останется никого, кто мог бы выступить в качестве посредника. Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, так как это на самом деле плохо", - отметил он.

Вместе с тем Рубио указал, что американский лидер "не намерен так просто отказаться от этой роли" посредника в урегулировании на Украине. "На восстановление Украины уйдет целое поколение. Он хочет, чтобы война закончилась и чтобы США могли сыграть в этом свою роль. Он единственный лидер в мире, который может вести переговоры как с Украиной, Европой, так и с Россией", - полагает госсекретарь.

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:17
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком
10:59
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
10:37
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
10:19
ФСБ в Новосибирске задержала причастная к диверсии на Транссибе
21:17
Бессент: США без Европы не введут пошлины против КНР за покупку нефти у РФ
20:59
Путин обратил внимание на "острое лезвие" экономики России
20:46
Эрдоган: признание Палестины не даст результатов без санкций против Израиля
20:32
В Екатеринбурге задержали второго сбежавшего из СИЗО
20:15
МИД Польши: Китай поддержит присоединение страны к G20
19:57
Путин: усилия по снижению инфляции в России имеют результат
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения