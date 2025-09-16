Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком

Контакты между Россией и Ираком приобретают все более интенсивный характер. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ирак.

"Контакты становятся все интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - отметил он в ходе краткого общения в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Али Насером.

"Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Надеюсь, вся намеченная программа будет реализована. Нам есть что обсудить. Надеюсь, что сегодня будет хороший конструктивный разговор", - указал Шойгу.

Насер, со своей стороны, подчеркнул, что Россию и Ирак связывают "очень долгие исторические отношения". "Это одна из причин почему наш диалог такой интенсивный и плодотворный", - добавил он.