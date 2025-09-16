Президент РФ поздравил борца Угуева с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заура Угуева с победой на чемпионате мира 2025 года.

"Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремленность. Убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать", - следует из текста телеграммы, распространенного пресс-службой Федерации спортивной борьбы России.

30-летний Угуев выиграл мировое первенство в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Загребе. В решающем бою он победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана.

Угуев является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Ранее в этом же весе россиянин дважды становился чемпионом мира.