Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Спорт
Президент РФ поздравил борца Угуева с победой на чемпионате мира
16 сентября 2025 / 11:29
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заура Угуева с победой на чемпионате мира 2025 года.
"Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремленность. Убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать", - следует из текста телеграммы, распространенного пресс-службой Федерации спортивной борьбы России.
30-летний Угуев выиграл мировое первенство в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Загребе. В решающем бою он победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана.
Угуев является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Ранее в этом же весе россиянин дважды становился чемпионом мира.