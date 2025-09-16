Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
16 сентября 2025 / 11:45
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 16 сентября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,46%, до 2 822,91 пункта, индекс РТС рос на 0,46% и находился на отметке в 1 069,51 пункта. 

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 825,78 пункта (+0,57%), индекс РТС составлял 1 071,58 пункта (+0,57%).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

