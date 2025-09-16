Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций в отношении России

Еврокомиссия (ЕК) не представит новый пакет санкций против России 17 сентября, как ожидалось. Об этом информировало европейское издание Politico, ссылаясь на европейского дипломата и чиновника одной из стран сообщества.

Как отмечается, обнародование 19-го пакета антироссийских санкций "больше не ожидается в среду". В ЕК не назвали новые возможные сроки официального представления очередных рестрикций.

Как сообщает Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания Евросоюза сместился с применения новых санкций против России на усиление давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти".

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против РФ, если все члены НАТО будут действовать сообща и откажутся от закупки российской нефти. По его словам, продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по альянсу "ослабило его переговорные позиции".