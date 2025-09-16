В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие политики еврейского государства подстрекали к совершению геноцида в отношении палестинского народа в секторе Газа. К такому выводу пришли эксперты международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле.

"Комиссия пришла к заключению, что президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Йоав Галант подстрекали к совершению геноцида и что израильское руководство не приняло меры для наказания их за это подстрекательство", - сказано в пресс-релизе к докладу комиссии.

Вместе с тем эксперты ООН уточнили, что не подвергали анализу заявления всех израильских политиков.

Как отметила председатель комиссии Нави Пиллэй, международное сообщество "не может молчать о геноцидной кампании, развязанной Израилем в отношении палестинского народа в Газе". "Когда наличествуют явные признаки и доказательства геноцида, отсутствие действий по его прекращению равноценно соучастию", - акцентировала она.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, и а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года.