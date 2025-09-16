Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС

Политика
Политика
В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе
16 сентября 2025 / 12:17
В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе
© Ронен Звулун/ Фото из бассейна через AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие политики еврейского государства подстрекали к совершению геноцида в отношении палестинского народа в секторе Газа. К такому выводу пришли эксперты международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле.

"Комиссия пришла к заключению, что президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Йоав Галант подстрекали к совершению геноцида и что израильское руководство не приняло меры для наказания их за это подстрекательство", - сказано в пресс-релизе к докладу комиссии.

Вместе с тем эксперты ООН уточнили, что не подвергали анализу заявления всех израильских политиков.

Как отметила председатель комиссии Нави Пиллэй, международное сообщество "не может молчать о геноцидной кампании, развязанной Израилем в отношении палестинского народа в Газе". "Когда наличествуют явные признаки и доказательства геноцида, отсутствие действий по его прекращению равноценно соучастию", - акцентировала она.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, и а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года.

12:59
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах
12:46
Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
12:31
Рябков: речи о саммите Россия - Украина - США сейчас быть не может
12:17
В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе
11:57
Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций в отношении России
11:45
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:29
Президент РФ поздравил борца Угуева с победой на чемпионате мира
11:17
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком
10:59
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
10:37
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
Все новости
