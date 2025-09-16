Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Рябков: речи о саммите Россия - Украина - США сейчас быть не может
16 сентября 2025 / 12:31
Рябков: речи о саммите Россия - Украина - США сейчас быть не может
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пока от киевского режима не будет здравого отклика на предложения Москвы, речи о возможности проведения саммита в формате трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США быть не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее сообщил "исчерпывающим образом все, что требуется в части, касающейся контактов с Зеленским".

"Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай в начале месяца Путин заявил о готовности пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Однако лидер киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отверг это предложение. 

