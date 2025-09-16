Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20

Число учеников в классе начальной школы не должно превышать 20 человек. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проблему переполненности некоторых российских школ.

"В первом классе не должно быть больше 20 учащихся. Учитель начальных классов - это вторая мама. Она будет вас учить не по одному предмету, а по всем. И русский, и литература, и чистописание, и арифметика, и пение, и рисование, и физкультура. Она должна вас каждого знать, она каждого чувствует", - отметил Зюганов в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за переполненности начальных классов "ничего похожего, к сожалению, нет". "Это вопрос дееспособности будущего поколения, его развития", - подчеркнул политик.

Он указал, что раньше даже в объединенных классах-комплектах часто учились всего 15-18 человек, "а сейчас по 35". "Берите любой крупный город, миллионники - такая картина сплошь и рядом", - обратил внимание лидер КПРФ.

В школах России нет ограничений на число детей в классе, при этом действует норма СанПиНа, в соответствии с которой, на каждого ребенка в помещении должно быть не менее 2,5 кв. м.

Всего в начавшемся учебном году в 40 тыс. школ по всей стране пошли свыше 18 млн детей, включая около 1,5 млн первоклассников. Согласно прогнозам, численность обучающихся в российских школах постепенно снизится к 2028 году до 16,3 млн человек из-за сокращения численности возрастной когорты 7-17 лет, следует из доклада о реализации госполитики в сфере образования за 2024 год.