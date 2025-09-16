Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 15:03
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
Москва
16 сентября 2025 / 15:03
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
16 сентября 2025 / 12:46
Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
© Сергей Карпухин/ТАСС

Число учеников в классе начальной школы не должно превышать 20 человек. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проблему переполненности некоторых российских школ.

"В первом классе не должно быть больше 20 учащихся. Учитель начальных классов - это вторая мама. Она будет вас учить не по одному предмету, а по всем. И русский, и литература, и чистописание, и арифметика, и пение, и рисование, и физкультура. Она должна вас каждого знать, она каждого чувствует", - отметил Зюганов в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за переполненности начальных классов "ничего похожего, к сожалению, нет". "Это вопрос дееспособности будущего поколения, его развития", - подчеркнул политик.

Он указал, что раньше даже в объединенных классах-комплектах часто учились всего 15-18 человек, "а сейчас по 35". "Берите любой крупный город, миллионники - такая картина сплошь и рядом", - обратил внимание лидер КПРФ.

В школах России нет ограничений на число детей в классе, при этом действует норма СанПиНа, в соответствии с которой, на каждого ребенка в помещении должно быть не менее 2,5 кв. м.

Всего в начавшемся учебном году в 40 тыс. школ по всей стране пошли свыше 18 млн детей, включая около 1,5 млн первоклассников. Согласно прогнозам, численность обучающихся в российских школах постепенно снизится к 2028 году до 16,3 млн человек из-за сокращения численности возрастной когорты 7-17 лет, следует из доклада о реализации госполитики в сфере образования за 2024 год.

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:59
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах
12:46
Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
12:31
Рябков: речи о саммите Россия - Украина - США сейчас быть не может
12:17
В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе
11:57
Politico: Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций в отношении России
11:45
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:29
Президент РФ поздравил борца Угуева с победой на чемпионате мира
11:17
Шойгу указал на все более интенсивные контакты между Россией и Ираком
10:59
Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до применения санкций в отношении России
10:37
Рronews.gr: часть стран ЕС заблокировала визовые ограничения для граждан РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения