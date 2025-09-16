Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Безопасность
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах
16 сентября 2025 / 12:59
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС, архив

Российские войска за прошедшие сутки ударили по базе горючего, складам боеприпасов и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в МО РФ.

