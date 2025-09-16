Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 16:35
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
В Забайкалье вездеход с девятью пассажирами утонул в озере Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
Москва
16 сентября 2025 / 16:35
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Лавров: РФ постепенно отходит использования от термина "недружественные страны"
16 сентября 2025 / 13:14
Лавров: РФ постепенно отходит использования от термина "недружественные страны"
© Артем Геодакян/ ТАСС

Россия постепенно отходит от употребления термина "недружественные страны" и исходит из того, что есть недружественные правительства. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

Журналисты указали на участие в конкурсе по одному представителю от США и Европы и попросили главу российской дипломатии уточнить, что в будущем должны будут сделать исполнители из "недружественных стран", чтобы принять участие в "Интервидении".

"Мы постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается, но, как президент России Владимир Путин, выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, отметил - для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к России", - сказал министр.

"Я не стал бы сейчас называть людей, которых не пустили их правительства, прямо скажем, потому что, прежде всего, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады", - отметил Лавров.

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Польская провокация Киева Запад не впечатлила
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
14:30
В Забайкалье вездеход с девятью пассажирами утонул в озере
14:17
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
13:59
В Госдуме предложили увеличить отпуска в России до 35 дней
13:47
Лукашенко заявил, что Белоруссия никого не стремится завоевать
13:33
Володин рассказал о встрече с Путиным 15 сентября
13:14
Лавров: РФ постепенно отходит использования от термина "недружественные страны"
12:59
Российские ВС за сутки нанесли удар по базе горючего и складам ВСУ в 153 районах
12:46
Зюганов заявил о необходимости ограничить число учеников в начальных классах до 20
12:31
Рябков: речи о саммите Россия - Украина - США сейчас быть не может
12:17
В ООН обвинили Нетаньяху в подстрекательстве к геноциду в Газе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения