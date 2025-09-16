Россия постепенно отходит от употребления термина "недружественные страны" и исходит из того, что есть недружественные правительства. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

Журналисты указали на участие в конкурсе по одному представителю от США и Европы и попросили главу российской дипломатии уточнить, что в будущем должны будут сделать исполнители из "недружественных стран", чтобы принять участие в "Интервидении".

"Мы постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается, но, как президент России Владимир Путин, выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, отметил - для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к России", - сказал министр.

"Я не стал бы сейчас называть людей, которых не пустили их правительства, прямо скажем, потому что, прежде всего, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады", - отметил Лавров.