Володин рассказал о встрече с Путиным 15 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента, заявил, что в понедельник провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера состоялась встреча. Мы детально обсудили наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями фракций. Мы говорили о наших приоритетах", - сказал спикер ГД.

Он также передал депутатам "слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем" от президента. "Хочу отметить, что Владимир Владимирович делает все для того, чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан. Нам, в свою очередь, разумеется, надо сделать все для повышения качества работы", - указал Володин.