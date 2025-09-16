Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Володин рассказал о встрече с Путиным 15 сентября
16 сентября 2025 / 13:33
Володин рассказал о встрече с Путиным 15 сентября
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента, заявил, что в понедельник провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера состоялась встреча. Мы детально обсудили наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями фракций. Мы говорили о наших приоритетах", - сказал спикер ГД.

Он также передал депутатам "слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем" от президента. "Хочу отметить, что Владимир Владимирович делает все для того, чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан. Нам, в свою очередь, разумеется, надо сделать все для повышения качества работы", - указал Володин. 

