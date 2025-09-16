Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
15 сентября 2025 / 20:23
15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:01
Володин рассказал о встрече с Путиным 15 сентября
16 сентября 2025 / 13:33
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента, заявил, что в понедельник провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вчера состоялась встреча. Мы детально обсудили наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями фракций. Мы говорили о наших приоритетах", - сказал спикер ГД.
Он также передал депутатам "слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем" от президента. "Хочу отметить, что Владимир Владимирович делает все для того, чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан. Нам, в свою очередь, разумеется, надо сделать все для повышения качества работы", - указал Володин.