Безопасность
Лукашенко заявил, что Белоруссия никого не стремится завоевать
16 сентября 2025 / 13:47
Лукашенко заявил, что Белоруссия никого не стремится завоевать
© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

Белоруссия не стремится кого-либо завоевать, при этом может дать отпор любому агрессору. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения госнаград в преддверии Дня народного единства.

"Мы никому не угрожаем. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, так как не сможем завоевать. Мы это хорошо понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - цитирует его агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Минск не имеет никакого отношения к БПЛА, которые залетают на территорию Польши или Литвы. "И, если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву, мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим каналам", - указал он.

"Если они взвыли после того, как мы сбили половину беспилотников, не зная, чьи они, какие. Сбили и все. Несколько штук мы не смогли нейтрализовать. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам, а в Польшу. И их информировали, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!". Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - подчеркнул Лукашенко.

