В Госдуме предложили увеличить отпуска в России до 35 дней

Депутаты Госдумы готовят законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков в беседе с ТАСС.

"Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, безусловно, уже устарел", - отметил он.

Новичков убежден, что увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

"Думаю, что в нынешнюю сессию этот проект закона внесем. Дальше будем отстаивать его в комитетах, во фракциях для того, чтобы была поддержка. Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена", - сказал он.

Согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Отдельным категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью свыше 28 дней.