Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за сутки 357 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 123 танка и других боевых бронемашин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц специальной военной автомобильной техники.