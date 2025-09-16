В Забайкалье вездеход с девятью пассажирами утонул в озере

Перевозивший девять пассажиров вездеход упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. Предварительно, пять человек утонули, информировал глава округа Владимир Устюжанин.

"Вездеход утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от Единой дежурной диспетчерской службы, что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные. Разговаривал с подрядчиком - ООО "Икабья" - они направляются в Каларский округ", - сказал он в беседе с ТАСС.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, после появления в СМИ информации об утонувшем в труднодоступной местности вездеходе с геологами, была инициирована проверка. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.