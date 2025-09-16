Навроцкий: НАТО следует поддержать усилия Трампа по урегулированию на Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что в НАТО должны поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы должны понять, что обязаны поддержать Трампа в его усилиях. Это задача всех государств НАТО. Кто, как не президент США, может достичь мира? Альтернативы таким переговорам нет. Не секрет, что я вижу многое в Евросоюзе иначе, чем его западные члены, однако в сфере безопасности мы должны выступать единым фронтом", - сказал он в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Что касается произошедшего в ночь на 10 сентября инцидента с БПЛА, Навроцкий отметил, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить меры сдерживания. "Мы должны сделать все возможное, чтобы быть готовыми к войне, поскольку только это принесет нам мир", - полагает он. По мнению польского лидера, "подобных атак на территорию НАТО больше не будет", так как "альянс будет еще лучше подготовлен".