Президент РФ поздравил Евгения Петросяна с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна.

"Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артисту здоровья, вдохновения и творческого долголетия.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Народный артист РСФСР (1991). Удостоен ордена Почета (1995), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2018). В настоящее время является ведущим передачи "Юмор! Юмор!! Юмор!!!" ("Россия-1").