Эрдоган считает, что Нетаньяху идеологически почти родственен Гитлеру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером за его действия в Газе. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами своего пула по возвращении из Катара.

"Следует четко понимать, что Израиль служит не религии, а извращенной идеологии. Нетаньяху и его банда рассказывают миру сказки сионизма. Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Таким образом, сценарии, созданные на основе концепции "земли обетованной", лишены легитимности. Те, кто правит Израилем, - не более чем банда убийц, превратившая свои радикальные взгляды в фашистскую идеологию. В этом контексте Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он отметил, что, на его взгляд, если Нетаньяху так же, как Гитлер, под влиянием достигнутого им прогресса не сможет предвидеть ожидающее его поражение, то и его "постигнет та же участь".