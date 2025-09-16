Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 военнослужащих, "Запад" - свыше 230 военнослужащих, "Южная" - до 260, "Центр" - до 445, "Восток" - более 255, "Днепр" - до 60 военнослужащих.