Белорусско-российские учения "Запад-2025" не нацелены на то, чтобы кому-то угрожать. На этом акцентировал внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения госнаград в преддверии Дня народного единства.

"Белорусско-российские учения, которые сегодня проводятся на территории Беларуси, плановые. И мы отрабатываем там все. Мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим кому-то угрожать", - приводит его слова агентство БелТА.

"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - указал белорусский лидер.

Учения "Запад-2025" стартовали 12 сентября и завершатся 16 сентября.