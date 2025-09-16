Американский актер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд скончался в США на 90-м году жизни. Об этом информировало издание The New York Times.

Редфорд умер во сне 16 сентября в своем доме в штате Юта. Точная причина смерти не называется.

Актер родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике (штат Калифорния). В 1977 году снятый им фильм "Вся президентская рать" (All the President's Men, 1976) получил четыре премии "Оскар". В числе других известных работ Редфорда - роль в картине "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969).