В Казахстане предусмотрено лишение свободы за принуждение к браку Мишустин: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов властей
15 сентября 2025 / 20:23
15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:01
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Общество
Мишустин: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов властей
16 сентября 2025 / 16:14
Мишустин: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов властей
© Софья Сандурская/ ТАСС

Для правительства России одним из приоритетов является трудоустройство участников специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин, приветствуя участников X Всероссийской недели охраны труда.

"Президент подчеркивал, что надо сделать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов", - отметил он.

По словам премьера, ветеранам СВО оказывается помощь для адаптации при поступлении на работу, приобретения новых компетенций и навыков. Подобная поддержка должна носить системный характер, указал он.

