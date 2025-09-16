Мишустин: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов властей

Для правительства России одним из приоритетов является трудоустройство участников специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин, приветствуя участников X Всероссийской недели охраны труда.

"Президент подчеркивал, что надо сделать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов", - отметил он.

По словам премьера, ветеранам СВО оказывается помощь для адаптации при поступлении на работу, приобретения новых компетенций и навыков. Подобная поддержка должна носить системный характер, указал он.