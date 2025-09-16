Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
Общество
Мишустин: трудоустройство участников СВО - один из приоритетов властей
16 сентября 2025 / 16:14
© Софья Сандурская/ ТАСС
Для правительства России одним из приоритетов является трудоустройство участников специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин, приветствуя участников X Всероссийской недели охраны труда.
"Президент подчеркивал, что надо сделать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов", - отметил он.
По словам премьера, ветеранам СВО оказывается помощь для адаптации при поступлении на работу, приобретения новых компетенций и навыков. Подобная поддержка должна носить системный характер, указал он.