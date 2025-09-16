В Казахстане предусмотрено лишение свободы за принуждение к браку

В Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, подразумевающие уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. Об этом информировали в пресс-службе МВД республики.

"Уголовный кодекс дополнен новой статьей 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Теперь данное деяние признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы", - сказано в сообщении.

Вместе с тем правоохранительные органы Казахстана больше не будут прекращать уголовное преследование похитителей невест с целью принуждения к вступлению в брак даже в случае добровольного освобождения женщины.

"Нынешние изменения нацелены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, в первую очередь, женщин и подростков", - указали в МВД.