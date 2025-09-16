АТОР: Евросоюз не прекратит выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Страны Европейского союза не прекратят выдачу шенгенских виз гражданам РФ, но могут ужесточить процесс их получения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Визы не прекратят полностью выдавать. Возможно, усложнят, возможно, консульства, пока еще выдающие эти визы, сократят действие виз до количества дней поездки. Такая ситуация вполне возможна", - сказал он в беседе с ТАСС.

Мурадян отметил, что в 2024 году россиянам было выдано 550 тыс. шенгенских виз, в то время как до пандемии показатель составлял около 4 млн. Общий выездной турпоток за границу из России составляет порядка 16 млн поездок.

Некоторое время назад европейское издание Politico информировало о том, что ЕС готовится ужесточить позицию в отношении выдачи виз гражданам РФ. В материале указывалось, что Брюссель к концу года планирует опубликовать новые предписания для стран сообщества, которые будут предусматривать более жесткие рекомендации для выдачи виз российским гражданам.