Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы наступления в Газе
16 сентября 2025 / 16:59
Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы наступления в Газе
© Ронен Звулун/ Фото из бассейна через AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало массированного наступления на город Газа с целью уничтожения радикального движения ХАМАС. Об этом он заявил перед началом дачи показаний в суде по делу о коррупции, сообщает портал Ynet.

"Мы начали интенсивную операцию в Газе", - сказал он, отметив, что еврейское государство "сейчас переживает решающий момент".

Вместе с тем Нетаньяху сослался на занятость из-за этих обстоятельств, в связи с чем попросил отложить регулярные слушания с его участием. "Сегодня, в день, когда происходят очень важные вещи, я буду занят с 09:30 до шести часов вечера", - указал он.

21 ноября 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства не раз отвергал все выдвинутые в отношении него обвинения. Обвинительные заключения были направлены в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Израиль начал запланированное "наземное наступление" на город Газа с целью установления над ним полного контроля. 

