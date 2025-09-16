ERR: в Эстонии намерены соорудить противотанковый ров у границы с РФ

В Эстонии планируют до 2027 года завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части балтийской республики у границы с Россией, который станет частью так называемой Балтийской линии обороны. Об этом информировал портал национального гостелерадио ERR.

"Кроме того, порядка 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от намеченных позиций", - указал порталу представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно данным ERR, общая протяженность планируемой Таллином оборонительной зоны составит около 100 км при глубине порядка 40 км от линии сухопутной границы с РФ.

В июне прошлого года агентство Reuters сообщало о том, что страны Балтии и Польша просят Европейский союз выделить средства на возведение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Как заявили собеседники агентства из дипломатических кругов, строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует по меньшей мере €2,5 млрд.