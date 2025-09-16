Трамп призвал Европу отказаться от покупки нефти у России

Почему Трамп отказался от борьбы с дезинформацией? Мнение
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС
Президент США Дональд Трамп вновь призвал Европу отказаться от закупки нефти у России. Соответствующее заявление он сделал при общении с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
"И Европа должна перестать покупать российскую нефть. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у России", - отметил американский лидер.