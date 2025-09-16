Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16

Объектом, упавшим на жилой дом в населенном пункте Вырыки в Польше вблизи границы с Украиной в ночь с 9 на 10 сентября, оказалась польская ракета-перехватчик с истребителя F-16. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Rzeczpospolita.

"Это была ракета воздух - воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой системы наведения и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, так как сработали предохранители детонатора", - указал собеседник издания.

Вместе с тем окружная прокуратура в Люблине, которая расследует этот инцидент, пока не может окончательно идентифицировать упавший на жилой дом объект и ожидает оценки следователя-эксперта.

Изначально СМИ информировали о том, что на жилой дом в Вырыках упал один из БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Позже прокуратура в Люблине уточнила, что на дом упал "неидентифицированный объект".

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило о нейтрализации нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Согласно данным польских властей, той ночью зафиксировано 19 случаев вторжения в небо страны.